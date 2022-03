Free Mobile va lancer un nouveau forfait en France pour les réfugiés ukrainiens

Free va poursuivre sa mobilisation en soutien au peuple ukrainien. L’opérateur prévoir de distribuer des cartes SIM aux réfugiés arrivant dans l’Hexagone.

A l’heure où la France accueille 26 000 réfugiés ukrainiens, Free souhaite leur permettre de communiquer gratuitement. “Nous sommes en train de préparer un forfait pour les réfugiés ukrainiens arrivant en France”, a fait savoir vendredi 25 mars, le directeur général de Free sur l’antenne de Radio Classique. Aucun détail supplémentaire n’a été apporté sur la formule choisie par l’opérateur, il devrait s’agir d’un forfait post-payé ou prépayé, ce qui serait une première pour le trublion.

Thomas Reynaud est également revenu sur les actions de Play, premier opérateur mobile en Pologne et propriété d’Iliad après son rachat fin 2020. « Dès le lendemain du déclenchement de la guerre, nos équipes ont été présentes à la fois à la frontière polonaise et dans les principaux centres d’accueil pour proposer gratuitement des cartes SIM aux Ukrainiens arrivant dans le pays, afin de leur permettre de continuer à communiquer avec leurs proches mais aussi en Pologne. Pas moins de 400 000 cartes SIM ont d’ores et déjà été distribuées ». Chaque forfait offre appels et SMS illimités vers les mobiles ukrainiens, 2 heures d’appels et 10 GO de data gratuits en Pologne.

Pour rappel, tous les abonnés Freebox et Free Mobile bénéficient actuellement des communications gratuites vers l’Ukraine. Et même en itinérance pour les clients mobiles situés dans le pays (appels reçus et émis, et SMS vers l’Ukraine, la France ou le reste du monde gratuits).