Besoin d’aide sur les offres Freebox ? Free lance une FAQ pratique pour séduire de nouveaux abonnés

L’opérateur intègre une nouvelle rubrique baptisée “Besoin d’aide ?” sur son site internet.

Vous êtes indécis et vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour rejoindre Free ? Direction le site officiel des Freebox où de nouvelles informations sont disponibles. Une nouvelle rubrique fait son apparition en bas de page. Baptisée “Besoin d’aide”, celle-ci prend la forme d’une petite foire aux questions. L’opérateur répond ainsi aux interrogations les plus courantes que se posent les futurs abonnés avant de sauter le pas. Au menu, les Freebox compatible fibre, la réduction sur le forfait mobile pour les abonnés fixe ou encore les services de SVoD ( Netflix, Prime Video) inclus. L’opérateur fait également le point sur la Freebox la moins chère et les 100€ remboursés sur les frais de résiliation de son ancien opérateur.

Free en profite d’ailleurs pour expliquer comment résilier chez un FAI pour le rejoindre : “Pour résilier votre précédent abonnement internet c’est simple, lorsque vous souscrivez à une offre Freebox en conservant votre numéro de téléphone, l’envoi d’un courrier de résiliation à votre ancien opérateur n’est pas nécessaire : Free s’occupe de tout ! Lors de votre souscription, renseignez votre numéro RIO (disponible en appelant gratuitement le 3179). Votre abonnement chez votre ancien opérateur sera résilié automatiquement (s’il ne l’est pas déjà) une fois la portabilité de votre numéro effectuée”.