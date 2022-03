Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : certains abonnés y trouveront leur compte, d’autres non

Déploiement d’une nouvelle version de l’application TV Oqee sur Android pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution. La taille des vignettes a été réduite pour une meilleure visibilité. Par ailleurs, la ligne « Reprendre avec le profil de … » dans l’onglet « Pour vous » a fait son apparition. Et désormais en fin de lecture et après une longue période sans lecture de contenu, l’application vous proposera la suppression des enregistrements. Plus d’infos…