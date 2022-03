Free prévoit de lancer les SMS via WiFi pour ses abonnés

Sans donner de date, Free Mobile annonce prévoir de lancer le SMS WiFi.

Après avoir lancé en février la VoWiFi à destination de ses abonnés au forfait 210 Go, bien qu’encore limitée en matière de terminaux compatibles, Free travaille aujourd’hui sur l’envoi de SMS par le biais du WiFi. “Notre réseau ne prend pas encore en charge le SMS en IMS”, indique aujourd’hui l’opérateur et d’ajouter que “c’est prévu”. Architecture standardisée utilisée par les opérateurs, l’IMS permet de fournir des services fixes et mobiles comme la voix sur IP, la VoLTE et la VoWiFi.

Pratique dans les cas où le réseau mobile est trop faible voire inexistant, l’envoi de SMS par WiFi est proposé depuis 2019 par Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’opérateur historique permet également l’envoi de MMS via le réseau sans fil.