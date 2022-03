Free donne des conseils à ses abonnés mobiles privés de connexion aux USA

Quelques idées de pansements pour les abonnés Free Mobile privés de connexion au Pays de l’Oncle Sam depuis une semaine.

A l’heure où les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile rencontres des difficultés de connexion voix et data aux USA, l’opérateur français prend les devants en attendant de résoudre le problème avec son partenaire AT&T.

Dans un premier temps, Free Mobile invite les abonnés impacter à installer les dernières mises à jour du système de leur téléphone, puis d’activer l’itinérance des données et les appels 4G (VoLTE) dans les paramètres de leur mobile. “Sur iPhone c’est dans Réglages, Données cellulaires, Options , Voix et données , VoLTE. Apple n’a pas activé cette option sur certains iPhone non français”, indique-t-il.

Presque une semaine sans réseau @freemobile @Free_1337 à New York.

Avec les 2FA de la banque, le boulot, la secu etc sur mon téléphone… #lestress — Mehdi (Shynaab) (@ShyNaabStream) March 18, 2022

Pour les autres marques, il est également nécessaire que le fabricant ait autorisé la VoLTE en itinérance. “C’est le cas de la plupart des téléphones sous Android 12 mais pas les Pixel pour l’instant”, détaille Free. Il suffira ensuite de redémarrer son smartphone. Un autre astuce qui n’est pas une solution est de passer en mode avion “puis en revenant, certains récupèrent le réseau quelques minutes. On travaille toujours activement avec AT&T sur le problème”, explique l’opérateur.

Alors que la 3G s’éteint aux Etats-Unis, Free Mobile a invité le mois dernier ses clients présents dans le pays à activer la VoLTE s’il disposent d’un smartphone compatible pour pouvoir passer des appels sur le réseau 4G de l’opérateur AT&T. Mais début mars, des abonnés ont eu droit à un message leur indiquant que “suite à une incompatibilité technologique des réseaux, la voix traditionnelle ne marchera pas”. Leur restait alors la possibilité de passer par les applications de messageries instantanées grâce aux 25 Go/mois inclus dans leur offre à l’étranger.