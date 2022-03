Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne disponible gratuitement sur Pluto TV

Comme prévu, Pluto TV lance une nouvelle chaîne baptisée “Pluto TV Star Trek”.

Les fans pourront notamment profiter gratuitement durant un mois de la saison 4 de Star Trek Discovery. Et une de plus, s’il dispose déjà de plus de 80 chaînes thématiques en France et d’une rubrique à la demande fournie, Pluto TV, ne cesse chaque mois d’étoffer son catalogue. La plateforme gratuite AVOD financée par la publicité ne nécessitant aucune création de compte, intègre une nouvelle chaîne “Pluto TV Star Trek”, dédiée à la franchise culte de science-fiction.

Pour rappel, le service de ViacomCBS, propose aujourd’hui près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.