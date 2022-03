Free Mobile : des couacs pour le forfait 210 Go mois outre-Atlantique

Alors que la 3G s’éteint aux Etats-Unis, les abonnés Free semblent malgré tout privés d’appels, même après avoir activé la VoLTE.

Free avait pourtant averti les abonnés, mais plusieurs témoignages font état d’appels téléphoniques tout simplement impossibles avec le forfait Free à 210 Go. Malgré un smartphone compatible avec la VoLTE et toutes les options réalisées, l’extinction de la 3G sur les terres de l’Oncle Sam les ont privé des appels, alors que l’accès à la data ou aux SMS fonctionne.

Tout avait pourtant été préparé, avec une page web dédiée promettant aux abonnés de “préparer sereinement leur séjour aux États-Unis”, expliquant qu’il est nécessaire depuis la fin du mois de février, d’avoir accès à la VoLTE pour passer des appels sur le réseau 4G de l’opérateur AT&T. Cependant, de l’aveu de plusieurs abonnés Free Mobile se trouvant aux USA, même en ayant pris toutes les précautions nécessaires, cela ne passe pas. Les abonnés se connectant au réseau d’AT&T reçoivent un message leur indiquant que “suite à une incompatibilité technologique des réseaux, la voix traditionnelle ne marchera pas”.

On peut cependant espérer qu’il ne s’agisse que d’un contretemps et que Free et son partenaire américain règlent le problème au plus vite. En attendant, il faudra compter sur des applications de messagerie instantanée ou de téléphonie passant par la data, comme WhatsApp, Messenger, Signal, Skype, Viber. Heureusement pour les abonnés Free Mobile au forfait à 19.99€/mois, une enveloppe de 25 Go est proposée en roaming, laissant largement de quoi effectuer ces communications.

Fin de la 3G aux USA et ailleurs



Avec pour objectif de libérer des fréquences pour la 4G et la 5G, AT&T, T-Mobile et Verizon, les trois gros opérateurs mobiles US, ont en effet d’ores et déjà programmé l’extinction de leurs réseaux 3G. Celui-ci d’AT&T fermera ainsi en février, celui-ci de T-Mobile le 1er juillet 2022 et celui de Verizon le 31 décembre 2022.

D’autres pays ont déjà arrêté la 3G ou communiqué sur l’arrêt de celle-ci. L’arrêt complet est ainsi effectif en Allemagne depuis 2021, tandis qu’il est prévu à l’horizon 2025 en Italie, au Portugal, en République tchèque et en Suède. Cette semaine, la France s’est ajoutée à la liste cette semaine avec Orange annonçant son plan de mettre fin à la 2G en 2025 et à la 3G en 2028.