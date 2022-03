Freebox Pop, Delta et mini 4K : Free met fin à son offre Disney+ gratuit pendant 6 mois

Lancée en décembre 2020, l’offre Disney+ inclus pendant 6 mois n’est plus disponible chez Free. Les abonnés désireux de souscrire à la plateforme du géant américain devront désormais payer 8,99€/mois.

C’est fois-ci, c’est fini. D’abord proposée jusqu’au 30 novembre, puis finalement jusqu’au 31 décembre 2021, l’offre Disney+ gratuit pendant 6 mois a une nouvelle fois jouée les prolongations en 2022. Mais Free vient d’y mettre un terme. Ainsi, les nouveaux et actuels abonnés Freebox Pop, Delta, et mini 4K n’ont désormais plus la possibilité d’activer cette promotion depuis leur espace abonné. Il leur est en revanche toujours possible de souscrire au service de la firme aux grandes oreilles depuis de leur rubrique “Télévision” au tarif en vigueur, à savoir 8,99€/mois, sans engagement.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Jusqu’à 7 profils peuvent être créés par compte pour une expérience personnalisée. Autre avantage, vous pouvez télécharger en illimité vos séries, émission et films et regardez-les où vous voulez même lorsque vous êtes hors connexion. Les utilisateurs peuvent regarder des contenus jusqu’à 10 appareils mobiles distincts et 4 écrans en simultané.

Côté promotions en cours, Canal+ Séries reste offert pendant 12 mois aux abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution. Inclus dans l’abonnement à la box haut de gamme de Free, Prime Video est quant à lui disponible sans surcoût pendant 6 mois pour les abonnés Révolution.