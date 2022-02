Free annonce un changement à ses abonnés les plus mobiles

Après Orange et Bouygues Telecom, Free Mobile informe notamment ses abonnés à son forfait le plus musclé de l’arrêt imminent de la 3G aux USA. De quoi prodiguer quelques nouveaux conseils à ceux désirant se rendre prochainement de l’autre côté de l’Atlantique. Côté appels, il y a du changement.

“A partir de fin février 2022, les opérateurs américains (notamment notre opérateur partenaire AT&T) arrêtent leurs réseaux 3G”, annonce à son tour Free Mobile ce 18 février. S’ils souhaitent voyager aux États-Unis à compter de cette période, les abonnés Free Mobile sont invités à effectuer quelques vérifications d’usage. Si vous disposez d’un smartphone compatible VoLTE, tous vos services (appels, SMS/MMS et Internet) seront alors fonctionnels, à condition que la voix sur 4G soit bien activée sur votre téléphone.

Si votre smartphone 4G/4G+/5G n’est pas compatible VoLTE

A l’heure où plus de 100 modèles de smartphones sont compatibilité avec la VoLTE de Free Mobile, beaucoup d’abonnés ne disposent pas encore de terminal 4G ou 5G supportant cette technologie. Ces derniers pourront bien évidemment envoyer et recevoir des SMS/MMS et surfer sur Internet en activant les données à l’étranger. Toutefois, le service voix étant indisponible, fin de la 3G oblige dans le pays, “vous devrez utiliser des applications mobile de téléphonie utilisant Internet telles que WhatsApp, Messenger, Signal, Skype, Viber, etc. pour vos conversations voix et vidéos. Ces communications seront décomptées de votre enveloppe data à l’international ou facturée au tarif en vigueur en fonction de votre forfait”, explique Free.

Il sera aussi possible d’écouter les messages laissés sur votre répondeur vocal depuis votre Espace Abonné ou via la messagerie vocale visuelle.

Si votre smartphone est compatible uniquement 2G/3G

C’est le cas de figure le moins courant, certains abonnés utilisent encore des mobiles 2G/3G. S’ils se rendent aux USA en mars, ils ne ne pourront ni émettre ni recevoir d’appels ou de SMS/MMS, ni naviguer sur Internet depuis le réseau mobile. Ces derniers sont ainsi invités à se connecter à un réseau WiFi et à utiliser des applications de messageries instantanées.

Pour rappel, seul le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois de Free Mobile permet de voyager sans surcoût aux USA. Les appels, SMS et MMS sont inclus depuis les Etats-Unis, vers les fixes et mobiles du pays et de France métropolitaine. Côté data, les abonnés disposent de 25 Go/mois, de quoi voyager tranquille. Pour le forfait 2€, l’option communication internationale doit quant à elle être activée.