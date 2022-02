Free Mobile met à jour la liste des smartphones compatibles avec sa VoLTE, désormais activable sur plus de 100 modèles

Pour savoir si votre smartphone peut profiter de la VolTE de Free Mobile, l’opérateur met à jour ce 18 décembre la liste des mobiles compatibles. Les

Les abonnés au forfait 150 Go à 19,99€/mois ou illimité de Free Mobile, profitent depuis le mois d’octobre 2021 de la voix sur 4G mais se pose toujours la même question, mon smartphone est-il compatible ? Si Sony ne le sera pas, d’autres fabricants sont de la partie donc le très attendu Samsung dont l’option est désormais activable sur de nombreux modèles. Autre enseignement, tous les modèles Xiaomi, Redmi et Poco sortis depuis 2020 sont aujourd’hui compatibles avec le service VoLTE Free. Aujourd’hui, plus de 100 références le sont, tous fabricants confondus.

La compatibilité des terminaux et les dates prévisionnelles sont annoncés par les marques et ne dépendent pas de Free.

Terminaux déjà compatibles

Alcatel

Alcatel 3080G

Alcatel 1S 2021

Apple

iPhone 7*

iPhone 8*

iPhone X / XS* / XR

iPhone SE 2020

iPhone 11*

iPhone 12*

iPhone 13*

Crosscall

Core M5

Google

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 6 / Pixel 6 Pro

Huawei

P40 Lite 5G

P40 / Mate 40 Pro

Honor

Honor 50

Motorola

Moto G 5G

Moto G10 / G30 / G50 / G100

Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Razr 5G

Nokia

Nokia 2.4

Nokia 5.4

Oppo

A54 5G / A74 5G / A94 5G

Reno 6 5G / Reno 6 Pro 5G

A16s

Find X3 Lite

A53s

OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus 8 / 8 Pro / 8T

OnePlus 9 / 9 Pro

Realme

Realme 8 5G

Samsung

A40

A52 5G

Note 20 Ultra 5G

S10e / S10 / S10+

Z Flip / Z Flip 3 5G

Z Fold 3

Note 20

Note 10 Lite

S20 FE 4G

S10 Lite

Xcover 5

A20s

M31s

A22 5G

Fold / Fold 2 5G

Z Flip 5G

S20 4G & 5G / S20+ 4G & 5G / S20 Ultra 5G / S20 FE 5G

S21 / S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G / S21 FE

Note 20 5G

S10 5G

Note 10 / Note 10+

A42 5G / A52s

A21s / A31 / A41

A10 / A20e / A50 / A70

A51 / A12 / A52 4G / A51 5G

TCL

TCL 10 5G

TCL 20 SE 5G

20 R 5G

Vivo

Y72 5G

Wiko

Power U10

Power U20

Power U30

Y62

Xiaomi

Redmi 9A

Redmi 9T

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi 10

Mi 10 / Mi 10 Lite

Mi 10T / Mi 10T Lite

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite 5G new

Mi 11T 5G / Mi 11T Pro 5G

Redmi Note 10 Lite

Mi 11 5G

Premier trimestre 2022

Apple

Apple 6S / 6S Plus

Huawei

Mate Xs

P40 Pro / P40 Pro +

Mate 30 Pro

Oppo

Reno 4G

Samsung

XCover 4S

A02s / A12 new / A32 5G / A03s / A71

TCL

TCL 20 5G

Second trimestre 2022

Google

Pixel 4a

Huawei

P30

Mate 20 / Mate 20 Pro

P30 Pro

Nova 5T

P40 Lite

OnePlus

7T / 7T Pro

OnePlus Nord N10 / Nord N100

Samsung

A80

A22 4G / A22 5G

M11 / M31 / M51

X Cover Pro / X Cover Field Pro