Smartphones : Xiaomi, OnePlus et Realme lancent leurs nouveautés en France

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : les nouvelles séries chez Xiaomi, OnePlus et Realme, avec leurs prix pour la France.

Xiaomi a précisé la disponibilité de la famille Redmi Note 11 en France.

Les configurations 4/64 et 4/128 Go du Redmi Note 11 s’affichent ainsi à 199,90 et 249,90 euros respectivement. La fiche technique mentionne un SoC Qualcomm Snapdragon 680, un écran AMOLED FHD+ 90 Hz, un capteur photo principal de 50 Mégapixels, une caméra selfies de 13 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh avec une charge filaire en 33 Watts.

Les variantes 6/64 et 6/128 Go du Redmi Note 11 S coûtent 249,90 et 279 ,90 euros. Ce smartphone propose un SoC MediaTek Helio G96, un écran AMOLED FHD+ 90 Hz, un capteur photo principal de 108 Mégapixels, une caméra selfies de 16 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh avec une charge filaire en 33 Watts.

Les deux smartphones s’accompagnent d’une interface MIUI 13 avec pour socle le système Android 11.

Vous l'attendiez… La #SerieRedmiNote11 arrive en France 🚀

Au programme : Un #concours pour remporter 11 Redmi Note 11 et des guests de folie dès 13h sur notre live 🔥 https://t.co/vd1si98aaV — Xiaomi France (@XiaomiFrance) February 14, 2022

De son côté, OnePlus a donné le coup d’envoi pour le Nord CE 2 5G, son dernier killer sur le milieu de gamme. Positionné à 369 euros, ce smartphone embarque le chipset MediaTek Dimensity 900 et une batterie 4 500 mAh supportant la charge en filaire 65 Watts. Ses caractéristiques indiquent par ailleurs un capteur photo principal 64 Mégapixels, un écran AMOLED 90 Hz et une connectique mini-jack. En sortie de boîte, on aura droit à une interface OxygenOS basée sur Android 11.

Aujourd'hui, nous avons présenté OnePlus Nord CE 2 5G – le dernier ajout à notre série Killer. Nous avons pris les fonctionnalités que vous aimiez du premier Nord CE et les avons suralimentées, afin de créer un téléphone qui est vraiment un peu plus que ce que vous attendiez. — OnePlus France (@oneplus_fr) February 17, 2022

Pour terminer, Realme a annoncé ses smartphones 9 Pro et 9 Pro+, dont les prix démarrent à 319,99 et 379,99 euros respectivement. Le Realme 9 Pro s’équipe d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695, d’un écran IPS 120 Hz, d’un capteur photo principal de 64 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh rechargeable en 33 Watts. Le Realme 9 Pro+ fait passer à un SoC MediaTek Dimensity 920, à un écran AMOLED 90 Hz, à un capteur photo 50 Mégapixels et à une batterie 4 500 mAh rechargeable en 60 Watts. Le constructeur fournit son interface Realme UI 3.0 basée sur Android 12.