Nouvelle galère pour les abonnés Free Mobile visitant la Big Apple

Les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile sont temporairement privés d’appels et d’internet mobile dans la région de New-York.

Les problèmes techniques se suivent pour les abonnés au forfait premium de Free Mobile outre-Atlantique. Alors que la 3G s’éteint aux Etats-Unis, l’opérateur français a invité le mois dernier ses clients présents dans le pays à activer la VoLTE s’il disposent d’un smartphone compatible pour pouvoir passer des appels sur le réseau 4G de l’opérateur AT&T. Seulement au début du mois, des abonnés ont eu droit à un message leur indiquant que “suite à une incompatibilité technologique des réseaux, la voix traditionnelle ne marchera pas”. Leur restait alors la possibilité de passer par les applications de messageries instantanées grâce aux 25 Go/mois inclus dans leur offre à l’étranger.

Aujourd’hui, c’est un autre incident qui touche les abonnés de passage, cette fois à New-York. Free annonce ce 17 mars que “des perturbations de service (voix & data) concernent actuellement nos abonnés dans la région de New-York. Nous travaillons activement avec notre partenaire AT&T” pour identifier le problème et le résoudre au plus vite. Sans donner de délai. Les abonnés impactés sont invités à envoyer par message privé leur numéro de téléphone sur le compte Twitter officiel @Free_1337.

Bonjour, des perturbations de service (voix & data) concernent actuellement nos abonnés dans la région de New York. Nous travaillons activement avec notre partenaire @ATT pour identifier le problème et le résoudre au plus vite. Merci pour votre patience.

— Free 1337 (@Free_1337) March 17, 2022