Abonnés Prime Video : vous aurez bientôt accès à 4000 films et 17 000 épisodes de séries supplémentaires

C’est fait Amazon rachète le mythique studio hollywoodien MGM pour 8,5 milliards de dollars. Un catalogue très étoffé et prestigieux va rejoindre Prime Video.

“Le studio historique MGM avec plus de 4 000 films, 17 000 épisodes de séries, 180 Oscars et 100 Emmy Awards, complétera le travail de Prime Video et d’Amazon Studios en proposant une offre diversifiée de choix de divertissement aux abonnés”, se félicite ce jeudi 17 mars Amazon, le géant américain met la main sur MGM.

La finalisation de la transaction à hauteur de 8,5 milliards de dollars intervient seulement deux jours après l’autorisation “sans condition” de l’Union européenne pour ce rachat d’envergure. Bruxelles a constaté que les chevauchements entre les activités d’Amazon et de MGM sont “limités”.

“MGM a un héritage de près d’un siècle dans la production de divertissements exceptionnels, et nous partageons leur engagement à fournir une large gamme de films et d’émissions de télévision originaux à un public mondial”, a déclaré Mike Hopkins, vice-président de Prime Video et d’Amazon Studios. .

C’est une très bonne nouvelle pour les abonnés à Prime Video. Si aucune date n’est pour le moment annoncée, ils profiteront à l’avenir de films et de séries parfois marquants ou acclamés par la critique. L’objectif est donné : “offrir au public le meilleur du divertissement pour les années à venir.”

Fondée en 1924, MGM apportera à Amazon un catalogue complet, dont les franchises de films James Bond, Pink Panther et Rocky. On retrouve aussi « 12 Angry Men », « Basic Instinct », « Creed », « Legally Blonde », « Moonstruck », « Poltergeist », « Raging Bull », « Robocop », « Silence of the Lambs ». », « Stargate », « Thelma & Louise », « Tomb Raider », « The Magnificent Seven », « The Pink Panther », « The Thomas Crown Affair » . Côté télévision, le studio a produit les séries “Fargo”, “The Handmaid’s Tale” et “Vikings”.

Amazon estime que “la véritable valeur financière derrière cet accord est le trésor de propriété intellectuelle dans le catalogue approfondi que nous prévoyons de réinventer et de développer MGM”. Pour rappel, Prime Video est disponible sur les Freebox. Le service SVOD est inclus dans l’offre Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Révolution.

Source : Variety