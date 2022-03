Free et Telco Oi privent leurs abonnés de roaming aux États-Unis

Après les opérateurs de l’hexagone, Free Réunion informe à son tour ses abonnés de l’arrêt imminent de la 3G aux USA. De quoi indiquer une mauvaise nouvelle en toute discrétion.

« A partir de fin Février 2022, les opérateurs américains (notamment notre opérateur partenaire AT&T) arrêtent leurs réseaux 3G. » annonce Free sur son espace assistance. Contrairement aux Freenautes de l’hexagone, à compter de cette période, les abonnés Free Réunion (et surement indirectement TELCO OI / Pro et Only / Pro Mayotte) n’auront plus de couverture mobile aux USA. Par conséquence les abonnés ne pourront plus émettre/recevoir d’appels ou de SMS/MMS, ni naviguer sur Internet depuis le réseau mobile américain. L’opérateur invite ses abonnés à utiliser les services de messagerie instantanée via une connexion WIFI et il précise qu’il est possible d’écouter ses messages vocaux via l’espace abonné mobile.free.re.

Une coupure de service totale, due à une non-réactivité de la part du groupe Iliad/Axian concernant l’activation du service roaming 4G et de la VoLTE pour les abonnés Réunionnais (et Mahorais). Des abonnés qui, pour rappel, n’ont pas non plus accès au roaming 4G en France Métropolitaine.

Lors de la convention 2021, Free nous avait indiqué que le roaming 4G pour Free Réunion était pour début 2022. Nous avons relancé Free concernant ce sujet, malheureusement pour le moment nous n’avons aucune réponse concrète à ce sujet, ni de date précise.