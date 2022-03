Amazon voit plus loin que la Ligue 1 en France

Après avoir acquis la majorité des matchs de la Ligue 1, Amazon lorgne les droits TV de la Coupe de France.

Le géant américain veut s’installer plus durablement dans le football français. Alors que le contrat de diffusion d’Eurosport et France Télévisions va bientôt prendre fin en même temps que la saison de la Coupe de France, Amazon affiche des volontés de les remplacer pour compléter son offre, contenant déjà 80% des matchs de Ligue 1.

Avec la fin de la saison, c’est le retour d’un mercato bien particulier qui s’annonce : un appel d’offre sera lancé la semaine prochaine pour remettre en jeu les droits de diffusion. La Fédération Française de Football envisagerait, selon une source proche du dossier, de proposer un nouveau découpage des lots, différent de la solution jusque là considérée de proposer un lot pour la division masculine et un autre pour la division féminine.

Et l’idée de donner les droits à Amazon ne rebuterait pas l’organisation, à condition de continuer à se voir verser à peu près ce qu’elle touche déjà actuellement : 22 millions d’euros par an. La Fédération serait en effet déçue de l’exposition des matchs et de la qualité des programmes proposés par Eurosport et France Télévisions.

Source: l’Equipe