Free officialise le lancement d’une nouvelle chaîne sportive sur les Freebox, découvrez la gratuitement jusqu’à la fin du mois

Free annonce une mise en clair pendant 10 jours de MCS Extreme, nouvelle chaîne de sports extrêmes fraîchement arrivée sur Freebox TV.

Après une première apparition la semaine dernière sur les Freebox V5/HD, MCS Extrême est officiellement disponible sur les autres Freebox, annonce Free ce 21 mars sur Twitter. A l’occasion de ce lancement, cette chaîne des sports extrêmes bénéficie d’une mise en clair jusqu’au 31 mars. De quoi se faire une idée.

Profitez de @mcsextreme, la chaîne des sports extrêmes maintenant disponible sur le canal 186 de votre #Freebox, et en clair jusqu'au 31 mars ! 🏄‍♀️🚵 pic.twitter.com/PEnQ5N91bT — Free (@free) March 21, 2022

Pour la découvrir, direction le canal 186. Au programme, plus de 800 heures de programmes autour du skate, surf, snow, BMX, FMX, roller et wingsuit. De nombreux événements et compétitions sont également retransmis comme le Fise, les Xgames, Nitro Circus, WSL, et les Street Leagues Skateboarding. Vous y retrouverez du direct Live tous les weekends mais aussi des documentaires, reportages et émissions tout au long de la semaine.A la fin de la période de gratuité, MCS Extreme sera proposée à la carte au tarif de 1,99€/mois.