Free accueille une nouvelle chaîne thématique française dans son bouquet TV

De la nouveauté sur Freebox TV, avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne consacrée aux sports extrêmes.

Une nouvelle chaîne française vient de de rejoindre Freebox TV sur le canal 186. Il s’agit de MCS Extrême qui est proposée à la carte au tarif de 1,99€/mois. Celle-ci diffuse plus de 800h de programmes de sports extrêmes : Skate, Surf, Snow, BMX, FMX, Roller, wingsuit… avec toutes les disciplines, tous les riders et tous les évènements : Fise, Xgames, Nitro Circus, WSL, Street Leagues Skateboarding.. Des programmes en direct Live tous les weekends et des documentaires, reportages et émissions tout au long de la semaine.

Selon nos constatations, MCS Extrême vient d’être lancée sur la Freebox V5/HD et va donc arriver très rapidement sur les autres Freebox. Pour en disposer, il est possible qu’il faille redémarrer le Player de votre Freebox. Pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur a en effet lancé une nouvelle page dédiée.