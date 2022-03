VoWiFi : davantage d’abonnés Free Mobile y ont accès, et encore plus à venir

Free Mobile dévoile une liste temporaire des smartphones actuellement compatibles avec la VoWiFi, en attendant un calendrier plus complet.

L’accès à la voix via WiFi est encore limité, mais l’opérateur y travaille. Sur son compte Twitter officiel @Free_1337, l’opérateur dévoile une petite liste temporaire des smartphones actuellement compatible avec la VoWiFi. A l’heure actuelle, sont ainsi fonctionnels les modèles suivant :

Motorola : Moto G 5G / Moto G10 / Moto G30 / Moto G50 / Moto G100 / Edge 20

Nokia : 3.2 / G21

OnePlus : Nord / 8 / 8 Pro / 8T / 9 / 9 Pro

Xiaomi : Redmi Note 11 Pro 5G / 12 / 12 Pro

Pour rappel, un sms doit être envoyé au 1337 depuis votre mobile pour activer la VoWiFi. L’opérateur a également dévoilé quelques modèles sur le point d’obtenir la compatibilité via une mise à jour logicielle en avril prochain. On compte notamment le tout récent Oppo Find X5 lite, récemment mis en jeu dans un concours par l’opérateur et également toute la gamme de Samsung Galaxy S10 ( 5G, S10+, S10e et S10 Lite compris). Free précise que d’autres modèles pourraient arriver d’ici fin avril, mais qu’il a fait le choix de ne dévoiler que les modèles dont la mise à jour a été confirmée.

Pour rappel, un calendrier plus précis dévoilant l’arrivée de la compatibilité sur de nombreux terminaux doit être publié à la fin du mois.