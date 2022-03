Totalement fibrés : grosse évolution sur le réseau Free Mobile, le WiFi des Freebox tient-il la route ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, nous revenons sur une évolution effective sur le réseau Free Mobile apportant plus de débit aux abonnés et pas que. Nous analyserons aussi le baromètre 2021 de nPerf sur la meilleure connexion WiFi entre Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Notre rubrique phare, le Free Fight sera au rendez-vous avec un débat sur la volonté de Netflix de faire payer le partage de compte sur sa plateforme.