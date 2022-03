Free Mobile fait évoluer son réseau 5G, plus performant, avec un double effet positif pour ses abonnés

Free Mobile permet désormais à ses abonnés une connexion facilitée à sa 5G, pour plus de débits et une meilleure désaturation de ses sites 4G.

S’il couvre actuellement plus de 80% de la population française en 5G, Free Mobile le doit au déploiement massif de la bande 700 MHz. Sur la bande coeur 3,5 GHz apportant plus de débits, l’opérateur dispose actuellement de 2840 sites équipés, derrière Orange et SFR. Pour en profiter, les abonnés 5G de l’opérateur devaient jusqu’à présent nécessairement être connectés à un site équipé dans cette bande de fréquences. Mais ça c’était avant. Free Mobile a récemment fait évoluer les paramétrages de son réseau, et permet désormais un accès facilité à sa 5G. Selon les constatations de plusieurs membres de notre partenaire RNC Mobile, la bande reine (n78) est désormais utilisable en inter-site. “Cette fréquence n’est plus ancrée sur un même support. Auparavant pour l’utiliser, elle devait être disponible sur le site sur lequel votre smartphone est connecté. Désormais, la bande 3,5 GHz aux alentours, pourra s’agréger à la 4G d’un site qui n’en dispose pas”, nous apprend Vache GTI.

Il est donc désormais possible d’obtenir de meilleurs débits sur le réseau Free Mobile à condition de disposer d’un smartphone 5G. “Cela va changer la donne sur les tests de débits surtout avec nPperf ou n’importe quelle application capable de donner les débits maximum d’une antenne”, précise-t-il par ailleurs. Cette évolution est aussi un moyen pour l’opérateur de désaturer certains sites 4G fortement utilisés. C’est d’ailleurs le premier bienfait apporté par la 5G au-delà des débits boostés.