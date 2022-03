Free Mobile donne des nouvelles de la VoWiFi

Alors que la liste de smartphones compatibles se fait attendre, l’opérateur annonce un nouveau modèle supportant la VoWiFi et fait preuve de transparence sur les informations à venir.

Lancée en février dernier sur un petit échantillon de smartphones, la voix sur WiFi se fait attendre chez Free Mobile. L’opérateur de Xavier Niel vient rassurer ses abonnés : le dossier avance. C’est notamment le cas pour les détenteurs d’un Nokia 3.2, qui bénéficient d’une nouvelle mise à jour apportant la VoLTE et le VoWiFi pour les abonnés au forfait à 19.99€/mois. D’autres modèles du fabricant seront également mis à jour prochainement, explique Free sur son compte twitter dédié @Free_1337.

Pour rappel, lors de son lancement il y a un mois, le service n’était compatible qu’avec les smartphones de la marque OnePlus et Xiaomi déjà compatibles avec la VoLTE de l’opérateur et ce dernier avait alors annoncé la mise en place d’un calendrier pour suivre les différentes mises à jour des fabricants permettant d’accéder aux appels en WiFi. Cette liste se fait attendre mais plus pour longtemps : l’oéprateur annonce une publication “d’ici la fin du mois”, le temps de remplir les quelques cases vides.

L’opérateur est également venu répondre aux abonnés détenteurs d’un iPhone, alors que la dernière mise à jour d’iOS rendait l’IPV6 native pour ses abonnés sans pour autant implémenter les appels en WiFi. Il faudra patienter, de l’aveu de Free 1337, “Apple a besoin de plusieurs mois pour intégrer une nouveauté d’un réseau“.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.