Attention, le malware Escobar en veut à votre argent

D’abord nommé Aberebot Android, ce malware revient sous le nom “Escobar” et se pare de nouvelles capacités.

La lutte contre les malwares semble sans fin. Avec cette nouvelle version, le trojan “Escobar” à la capacité de prendre le contrôle des smartphones touchés via un système VNC. Il peut ainsi enregistrer l’audio, prendre des photos, tout en élargissant le nombre de ses cibles pour maximiser son efficacité. Il sait également accéder aux applications de générateur de code comme Google Authenticator ainsi qu’à vos SMS.

L’objectif du malware portant le nom du plus connu des narcotrafiquants est de dérober un maximum d’informations. Pour ensuite permettre aux cybercriminels de prendre le contrôle des comptes bancaires des victimes, de siphonner les soldes disponibles et d’effectuer des transactions non autorisées.

Encore en développement, le créateur de ce malware propose de louer la version bêta à 5 clients potentiel pour 3 000 $ par mois et annonce un prix de vente de 5 000 $ lorsque le développement du logiciel sera achevé. Des traces de ce malware ont d’ores et déjà été repérées dans plusieurs APK non présente sur le Play Store mais prudence. Il est donc bon de rappeler de toujours privilégier le magasin d’application officiel de Google pour obtenir vos applications.

Source : bleepingcomputer