Castez facilement tous vos contenus directement sur votre Freebox : BubbleUPnP se met à jour

L’application BubbleUPnP permettant d’envoyer des contenus de tout type depuis votre smartphone Android vers votre Freebox avec une nouvelle fonctionnalité au programme et quelques correctifs.



BubbleUPnP présente Audiocast, sa nouvelle fonctionnalité pour diffuser de l’audio. Il s’agit de la principale nouveauté de cette nouvelle version de l’application estampillée 3.6.4, disponible sur le Play Store. Compatible avec Android 10 et versions supérieures, Audiocast permet de diffuser de l’audio à partir d’applications tierces compatibles sur Android 10 et plus. Cette mouture permet en effet à une application d’enregistrer la lecture audio à partir d’autres applications et les développeurs utilisent cette nouvelle possibilité pour diffuser de l’audio à partir d’autres services compatibles ( Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube Music et Poweramp sont cités) sur la plupart des appareils externes. A noter cependant, Spotify n’est pas compatible.

“La diffusion audio peut être basculée dans la fenêtre contextuelle de sélection du moteur de rendu dans l’onglet Lecture en cours” expliquent les développeurs. AudioCast, avant tout pensée pour être une fonctionnalité disponible en illimité dans la version premium de BubbleUPnP(4.99€ sur le Play Store), est disponible pour une écoute limitée à 15 minutes de lecture par session dans la version gratuite de BubbleUPnP.

Pour les utilisateurs n’étant pas intéressés par cette fonctionnalité, la mise à jour comprend aussi de multiples correctifs améliorant l’expérience. Le dossier “nouvelles sorties” de Qobuz liste désormais bel et bien tous les titres concernés, un problème sur certains moteurs de rendu empêchant la lecture de pistes se suivant a également été résolu. De même le téléchargement d’un fichier de sous-titres (srt) le place désormais dans le même dossier que la vidéo concernée.

BubbleUPnP vous permet d’accéder à vos médias depuis de nombreuses sources et de les envoyer sur votre téléviseur via votre Freebox. Vous pouvez ainsi diffuser :

les serveurs de médias UPnP/DLNA

les médias stockés sur votre appareil Android

les fournisseurs populaires de stockage dans le cloud

les médias des autres applications en utilisant Partager/Envoyer comme les navigateurs web, YouTube, les gestionnaires de fichiers…

Comment utiliser BubbleUPnP ?

1- Téléchargez BubbleUPnP, disponible gratuitement sur le Play Store

2- Au lancement de BubbleUPnP, cliquez sur l’icône Chromecast et sélectionnez “Freebox Player” dans la rubrique “Sélectionner un lecteur”. Sauf intervention de l’utilisateur sur ce réglage, cette étape ne sera plus nécessaire pour un visionnage ultérieur.

3- Vous pouvez ensuite aller, par exemple, sur l’application YouTube sur votre mobile, choisir une vidéo et toucher les 3 points verticaux pour faire apparaître l’option “Partager”. Cela fonctionne avec toutes les applications proposant la fonction “Partager”.

4- Touchez “Partage” et, dans la liste des applications qui apparaissent, choisir “BubbleUPnP”. C’est terminé. La vidéo se lance dans le Freebox player dans un délai de 20 secondes.