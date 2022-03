Orange lance un nouveau service à destination de ses abonnés Livebox

Les abonnés Orange peuvent désormais profiter de Point de Vue TV, une nouvelle plateforme thématique.

“Vous avez rendez-vous avec les rois” sur la TV d’Orange. Les abonnés Livebox peuvent désormais retrouver sur le canal 111 dédié à la vidéo à la demande la plateforme “Point de Vue TV”. Lancée par le magazine éponyme, cette plateforme vous proposera chaque moins une sélection de reportages, documentaires et fictions du monde entier autour de la thématique de la royauté partout dans le monde.

“Du palais de Buckingham à celui d’Amalienborg, de Versailles à l’Ermitage, laissez-vous guider dans l’intimité des familles royales d’hier et d’aujourd’hui“. Culture, mode et art de vivre seront également à l’honneur dans les divers programmes proposés par la plateforme. Ce service est facturé 2.99€ le premier mois puis 4.99€/mois sans engagement et est également accessible dans la rubrique “Pass Vidéo”.