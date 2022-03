Free Pro annonce un partenariat pour proposer un nouveau service à ses abonnés

La filiale de Free dédiée au marché professionnelle annonce faire équipe avec Decaposte, leader dans les solutions de sécurisation de procédures en ligne.

Permettre de signer des contrats en ligne en toute sécurité. Free Pro annonce un nouveau partenariat avec Decaposte pour permettre à ses abonnés d’accéder à une plateforme de gestion de documents et de signature en ligne. Proposée avec un essai gratuit de 3 mois, l’offre est ensuite à 19.99€/mois hors-taxes.

C’est un beau partenariat pour Free pro 🚀

Nous proposons une offre exclusive aux clients Free Pro pour découvrir l’offre Docaposte sans engagement : https://t.co/nWkJZEPXgA pic.twitter.com/4GgozM7VZW — Free Pro (@FreePro) March 15, 2022

Le principe derrière cette offre est assez simple : permettre de faire signer toute sorte de document en ligne ou en face à face via un intermédiaire reconnu et en conformité avec la réglementation européenne sur la signature électronique. Il suffit pour cela que chaque signataire ait une adresse mail et un numéro de téléphonie mobile personnel pour signer et Docaposte propose également la conservation de ces documents qui seront horodatés pour une durée de 10 ans dans un coffre fort-numérique.

La plateforme s’adapte aux ordinateurs et aux tablettes et nécessite bien sûr une connexion internet. L’abonné Free Pro pourra alors créer un parcours de signature (soit la signature d’un contrat ou d’un à plusieurs documents d’un autre ordre), envoyer un email aux personnes qu’il désire faire signer et ensuite suivre le parcours directement via la même interface. Chaque parcours de signature permet la signature de jusqu’à 100 documents. Une fois les documents signés par tous les destinataires, ils sont alors accessibles sur la même plateforme et archivés automatiquement. L’offre proposée permet des utilisateurs illimités, ainsi un seul abonnement est nécessaire pour que tous les salariés puissent l’utiliser, un serveur sécurisé des signatures illimités.

L’opérateur continue ainsi d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à destination de ses abonnés professionnels, après notamment l’intégration de l’avantage flotte mobile permettant d’accéder à des forfaits moins chers en cas de nombreuses souscriptions. Free Pro a également récemment annoncé à Univers Freebox son intention de lancer une offre plus adaptées aux grands groupes, avec un aspect modulaire très poussé, dès cet été.