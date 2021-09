Free Pro lance son avantage flotte mobile, des forfaits 5G avec 150 Go à 9,99€ par mois

Les petites et moyennes entreprises peuvent se réjouir : à partir du dixième forfait souscrit chez Free Pro, l’abonnement passe à 9.99€/mois hors taxes.

Aussitôt annoncé, aussitôt implémenté. La toute récente branche dédiée aux pros de Free lance aujourd’hui son avantage flotte mobile, pour les entreprises ayant besoin d’un nombre assez important de forfaits mobile. L’opérateur avait annoncé la semaine dernière cette volonté d’évoluer et il s’agit ici de la première mesure prévue pour rendre son offre encore plus séduisante.

Concrètement, les offres mobiles de Free Pro fonctionnent de manière assez similaire à celles de sa version grand public. Si un seul forfait à 19,99€, déjà alléchant, est proposé, l’opérateur propose un avantage à ceux ayant souscrit une offre fixe en plus, avec une ligne mobile incluse et ce même forfait à 9.99€/mois. Aujourd’hui, un nouvel avantage fait son entrée dans les offres de l’opérateur, judicieusement nommé “avantage flotte mobile”.

Nouveau 🔥 Avec #FreePro, profitez de l'avantage Flotte Mobile ! Le forfait mobile passe à 9,99 €/mois dès la 10ᵉ ligne activée. Pour en savoir plus 👉 https://t.co/0if4A6lDot pic.twitter.com/gFGwQFnrO6 — Free Pro (@FreePro) September 8, 2021

Ainsi, en souscrivant à 10 forfaits Free Mobile à 19.99€/mois ou plus, les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une remise de 10€/mois sur chaque ligne à partir de la dixième. Pour rappel, ce forfait inclut donc 150 Go utilisables en 4G/4G+ et 5G, appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe de 25Go utilisable en roaming depuis plus de 70 destinations à l’étranger ainsi que l’accès à un support dédié aux pros. Rappelons également que pour les professionnels optant pour une flotte mobile, plusieurs outils sont mis à disposition depuis l’espace client Free Pro.

Une ambition assumée de déverrouiller les télécoms d’entreprise

Si l’opérateur est jeune, il a les dents longues. Le directeur général de Free annonçait récemment son ambition d’atteindre les 10 000 clients “très prochainement” et il entend atteindre 5% des parts du marché d’ici à 2024. Un secteur encore largement dominé par Orange et SFR, malgré l’arrivée récente de Bouygues Telecom en 2019.

Free Pro n’en a d’ailleurs pas fini d’évoluer et réfléchis à plusieurs évolutions de son offre encore récente sur le marché. Certaines nouveautés logicielles ont déjà été implémentées par l’opérateur et même d’un point de vue commercial, une évolution du panier d’achat au niveau des options est actuellement en cours de réflexion.