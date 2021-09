Clin d’oeil : le prix de la télécommande tactile collector de Free flambe sur Internet

Lors du lancement de l’offre Freebox Delta avec player Devialet, Free a proposé une télécommande classique, ainsi qu’une télécommande tactile. Produite à seulement 70 000 exemplaires, la seconde est désormais collector. Un revendeur ne l’a visiblement pas oublié.

Au lancement de la Freebox Delta fin 2018, Free proposait deux télécommandes pour accompagner le player Free Devialet. Il y a avait en effet une télécommande classique avec piles et boutons. Les 70 000 premiers inscrits avaient en outre droit à une télécommande tactile avec recharge par induction, interface tactile et affichage contextuel.

Aujourd’hui, la télécommande tactile n’est ainsi plus proposée par Free et il faut aller sur les sites de petites annonces pour dégoter un exemplaire. Conscient de l’aspect collector de l’objet en sa possession et sûr de son coup (“Télécommande introuvable objet collector”), un vendeur la propose ainsi à 250 euros. Le prix pique un peu au premier abord.

Mais le vendeur semble aussi avoir oublié d’aller voir les pratiqués par d’autres. Oui, il n’est pas le seul. D’une, on peut trouver ladite télécommande seule pour moins de 100 euros. Pour 80 euros, un autre vendeur promet en effet un produit en parfait état. De deux, on peut la trouver accompagnée du player et de l’autre télécommande avec un prix oscillant entre 125 et 300 euros. Et là encore, d’après les photos et descriptifs accompagnant les autres annonces, on est loin du mauvais lot. Un vendeur un peu optimisme, peut-être ?