Rlaxx TV débarque sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K avec plus de 25 chaînes gratuites

Le service d’AVOD (vidéo à la demande financé par la publicité) Rlaxx tv est désormais disponible en France, sur Android TV et Apple TV.

La vidéo à la demande gratuite se crée un nid dans le paysage audiovisuel français. Pluto TV vient évidemment à l’esprit, mais même les grandes chaînes s’y mettent avec une nouvelle section Live sur 6 Play et un service similaire sur MyTF1 notamment. Aujourd’hui, une nouvelle plateforme vient s’installer sur le marché européen avec Rlaxx TV.

Ce service créé en Allemagne ne nécessite aucun abonnement ni même la création d’un compte et propose à l’heure actuelle 27 chaînes linéaires thématiques, accessibles directement depuis l’application lancée sur Android TV et Apple TV. Il suffit pour y accéder de rechercher l’application idoine sur le Play Store ou l’App Store et de l’installer sur votre décodeur. D’autres supports sont à venir, notamment une version mobile pour Android.

Avec son slogan “Regardez plus, mais cherchez moins”, la plateforme se veut être un service de streaming orienté vers le divertissement pour permettre à chaque utilisateurs de suivre sa passion facilement.

L’interface est simple, traduite en français, avec un onglet dédié aux programmes diffusés actuellement en direct avec la possibilité de changer de chaînes grâce aux flèches directionnelles, une grille de programme, mais aussi la liste des contenus disponibles à la demande.

Le contenu est varié, vous pouvez passer des fictions sur Rlaxx Séries à de la cuisine avec Masters of Food, avant de faire un crochet par une chaîne bien-être sport comme Wness. “Nous commençons avec une sélection de chaînes et ajouterons du nouveau contenu pour vous régulièrement“, annonce la plateforme.