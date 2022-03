La Tour Eiffel gagne 6 mètres de hauteur grâce à l’installation à couper le souffle d’une nouvelle antenne radio

Le symbole emblématique de Paris mesure désormais 330 mètres. Le groupe TDF a installé ce 15 mars une nouvelle antenne de six mètres dédiée à la diffusion de la radio numérique en Ile-de-France. Une intervention rare et incroyable.

La Tour Eiffel prend de la hauteur pour la première fois depuis 22 ans. À 11h15 ce matin, l’opérateur d’infrastructure TDF a réalisé une opération technique exceptionnelle pour installer, au sommet de la tour la plus célèbre du monde, une nouvelle antenne radio de six mètres de haut et de 350 kg, destinée à la diffusion de la radio numérique terrestre (DAB+, Digital Audio Broadcasting) sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Elle culmine désormais à 330 mètres. Réalisée par héliportage, c’est une première, cette installation pour le moins extraordinaire, s’ajoute au-dessus des antennes déjà installées au sommet de la Tour, qui permettent à TDF de diffuser près de 30 chaînes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et 32 radios à 12 millions de Franciliens dans un rayon de près de 70 km autour du monument.

🇫🇷 Depuis 133 ans, je ne cesse de grandir ! Aujourd’hui, nous célébrons un nouveau chapitre historique : l’ajout d’une antenne qui me fait passer de 324m à 330m ! #tourEiffel330M 📸SETE/TDF @clguillaume pic.twitter.com/53MqWtj52A — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 15, 2022

“Depuis les prémices de la télétransmission sans fil (TSF) par Eugène Ducretet en 1898, la tour Eiffel s’est imposée comme un centre d’innovation et d’excellence en matière de diffusion audiovisuelle. La première station de radio française, nommée Radio Tour Eiffel, est née au début du XXe siècle et y a élu domicile pendant près de 20 ans. C’est d’ailleurs la capacité de la Tour à permettre la diffusion de la radio qui en a empêché le démantèlement”, indique TDF.

Pour ceux qui ne connaissent pas le DAB+, il s’agit de la radio numérique hertzienne. Cette technologie, en complément de la diffusion FM, permet de diffuser treize radios sur une même fréquence, lorsque la bande FM ne permet qu’une radio par fréquence. Le déploiement du DAB+ en France a commencé en 2014 près des grandes villes et des axes routiers, selon le plan de déploiement défini par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (nouvellement Arcom).

Jean-François Martins, Président de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel a déclaré à cette occasion : “Depuis sa conception, la Tour Eiffel n’a cessé d’incarner l’audace et le progrès technique. Par son histoire, la Tour a un lien très fort avec la radio et a toujours été pionnière en matière de communication. L’installation de cette antenne DAB+ en est d’ailleurs la preuve supplémentaire. Le monument poursuit ainsi sa mission de service public en offrant au media « radio » un nouvel horizon.”