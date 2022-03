Free annonce l’ouverture prochaine d’un Free Center dans une nouvelle ville

Les habitants de Montbéliard pourront prochainement se rendre dans un nouveau Free Center, le second dans le Doubs après Besançon.

En marge de l’inauguration le 11 mars de sa 164e boutique à Portet-sur-Garonne en périphérie de Toulouse, Free a lancée une nouvelle énigme sur Twitter laissant entrevoir la lettre M et une silhouette de château. Aujourd’hui, l’opérateur dévoile la réponse à sa devinette. Une nouvelle boutique Free ouvrira ainsi prochainement ses portes à Montbéliard, sous-préfecture du département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté. L’occasion pour lui de lancer les recrutements pour former son équipe. A ce jour, le Free Center le plus proche est situé à Belfort dans le département limitrophe, à seulement 23 km.

D’autres implantations sont prévues prochainement à Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Free s’est donné pour objectif de passer le seuil des 200 boutiques en 2023.