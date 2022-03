Samsung lance ses premiers téléviseurs QD-Oled

La technologie débarque finalement chez le géant sud-Coréen, promettant des couleurs plus riches et un pic de luminosité revu à la hausse.

Si la technologie a fait parler d’elle au CES en janvier dernier, Samsung s’était montré relativement discret. Le fabricant vient cependant de lancer, en premier aux États-Unis, ses nouveaux téléviseurs utilisant la technologie QD-OLED, alors que l’OLED simple se faisait rare dans la gamme de produit de Samsung.

La technologie est encore assez discrète cependant, les fabricants semblent miser dessus et notamment Sony qui en avait fait la démonstration en janvier. Le premier apport serait d’abord au niveau des lumières et des couleurs, plus vives et plus riches. Deux modèles sont actuellement commercialisés chez l’Oncle Sam, l’un a 55 pouces pour environ 2300$ et l’autre à 65 pouces, facturé 3000$. Lors du lancement en France, prévu en mai prochain, les prix devraient être dans cet ordre également.

D’un point de vue connectique, le téléviseur embarque quatre entrées HDMI compatibles 4K, 12HZ, ALLM et VRR ainsi que deux ports USB, un port Ethernet et une sortie audio numérique SPDIF. Le WiFi et le Bluetooth seront également de la partie. Le téléviseur est également compatible Dolby Atmos.

Source : Les Numériques