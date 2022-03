Les offres fibre de Free commencent à être disponibles sur deux nouveaux RIP opérés par Orange

De premiers abonnés Freebox sont désormais éligibles à la fibre sur les réseaux d’initiative publique de Gironde Haut Méga et Loire-Atlantique Numérique.

A l’heure où la démocratisation de la fibre s’intensifie chez Free, l’opérateur poursuit sa stratégie de déploiement de ses offres sur tout le territoire. En 2022, il prévoit de mettre les bouchées doubles avec l’objectif de débarquer sur près de 25 nouveaux réseaux dans toutes les régions.

Pour l’heure, si l’opérateur n’a officialisé aucun lancement depuis le début de l’année, de premières adresses Freebox sont à présents éligibles sur deux réseaux d’initiative publique. Le premier est d’envergure puisqu’il s’agit du RIP Gironde Haut Méga, en atteste diverses remontées d’abonnés et le test d’éligibilité officiel de Free. De nombreuses communes sont concernées comme Saint Germain du Puch, Arveyres, Tresses, Pompignac, Saint Sulpice, et Cameyrac, rapporte Busyspider. Opéré par Orange, ce réseau a pour objectif de raccorder d’ici 2025 485 500 foyers, entreprises, services publics et collectivités. La moitié est d’ores et déjà raccordable. A noter que le déploiement commune par commune est progressif et dépend de la stratégie commerciale de chaque opérateur. Pour sa part, Free a trouvé un accord durant l’été après une longue période de négociations.

Dans le temps, un autre réseau d’initiative publique opéré par Orange Concessions, commence à accueillir les offres fibre de Free. Il s’agit de Loire Atlantique Numérique. Des foyers recensés dans les communes d’Heric, Orvault, Nort sur Erdre ou encore Grandchamps-des-Fontaines, peuvent à présent souscrire à une Freebox en fibre optique. D’ici 2025, 300 000 locaux du département situées en dehors des agglomérations de Nantes, de Saint-Nazaire et de la presqu’île guérandaise, seront raccordés au FTTH. Aujourd’hui, Free est présent sur plus de 40 RIP.

Source : Busyspider,