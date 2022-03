Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free Mobile vous offre la liberté, SFR contre-attaque, la Freebox c’est de la dynamite

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

21 mars 2017 : Free propose le premier forfait 4G illimité

L’un des forfaits mythiques de Free Mobile fête ses trois ans : le forfait data illimité à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox a été lancé en 2017 ! C’est la première fois qu’un forfait propose la 4G illimitée en France, en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. La formule n’a pas changé depuis, et constitue toujours le porte étendard de l’opérateur.

L’occasion pour Free de bien plaisanter

22 Mars 2011 : Free s’engage pour l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes

C’est l’anniversaire d’un partenariat important pour l’accessibilité des services clients de Free avec les 11 ans de son partenariat avec Deafi. Cela ne s’est pas arrêté là, avec notamment la création d’un service de communication accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce choix de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer avec un service client via la langue des signes, sans attendre qu’une loi ne l’y oblige, reste une belle initiative de la part de l’opérateur, actée le 22 mars 2011.

22 mars 2018 : les opérateurs mis à contribution dans la cybersécurité

Un nouveau rôle pour les telcos. Les députés ont autorisé le 22 mars 2018 les opérateurs télécoms à mettre en place des dispositifs de détection d’attaques sur leurs réseaux dans le cadre du projet de loi de programmation militaire. Concrètement, depuis cette date, les opérateurs sont à même d’agir avant qu’une attaque informatique qui transite par ses réseaux ne puissent faire de dégradations importantes, avec par exemple la mise en oeuvre de systèmes de détection pour repérer une attaque et alerter l’ANSSI si nécessaire. En cas de risque avéré, les opérateurs doivent alors avertir directement les abonnés concernés. La mise en place cependant de ces mesures est assez longue, avec une première phase expérimentale en 2019.

23 mars 2021 : naissance de Free Pro

Il en parlait depuis plusieurs années, Free l’a finalement fait. Le 23 mars de l’année dernière, l’opérateur se lançait enfin sur le marché des entreprises avec sa nouvelle marque Free Pro. Cette arrivée s’est faite par le prisme de deux nouvelles offres : une box et un forfait mobile. La volonté principale de Free en débarquant sur ce segment ultra-occupé par Orange et SFR est de proposer une offre simple.

Pour séduire les TPE-PME, collectivités et entrepreneurs, l’opérateur lance sa Freebox Pro 100% fibre 10G Epon avec un WiFi “puissant” tri-band, associé à un répéteur WiFi. Un modem externe Backup 4G est également fourni pour prendre la relève en cas de dysfonctionnement de la fibre. Côté vitesse, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gibits/s et 1 Gbit/s en upload. L’opérateur en profite donc pour faire une pierre deux coups en se lançant aussi sur le mobile, avec une offre très proche de son forfait Free Grand Public. Ce dernier comprend 150 Go en France métropolitaine, Appels illimités, vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM, Internet 25 Go en roaming depuis + de 70 destinations, Appels, SMS et MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métropolitaine Europe et DOM. mais surtout aussi un support dédié aux Pros. L’offre a eu droit à quelques évolutions et l’opérateur entend encore la compléter, notamment avec une formule plus adaptée aux grands groupes.

Déjà 1 an que Free Pro a débarqué sur le marché des entreprises et des collectivités ! 🎂

1 an que nous proposons à nos clients 1 offre / 1 prix / sans engagement. 🙌 Un grand merci aux PROs qui nous font confiance, et bienvenue à tous les PROchains. 🤝#Merci #1an #B2B #Telco pic.twitter.com/BShtWCczSi — Free Pro (@FreePro) March 23, 2022

24 Mars 2009 : Le bouquet Freebox TV s’élargit d’un coup

28 ! 28 chaînes débarquent d’un coup le 24 mars 2009 sur la Freebox. Free entérine son statut d’opérateur ADSL proposant le plus de chaînes incluses dans son offre triple-play en ajoutant toute sorte de programme à son offre avec des chaînes en HD (Arte HD, Luxe TV HD), des chaînes étrangères (Dubaï TV, KBS…) mais aussi des chaînes locales. Un enrichissement comprenant au total 15 nouvelles chaînes incluses et 13 chaînes optionnelles.

24 mars 2017 : SFR contre-attaque avec un forfait illimité

SFR n’aura pas tardé à réagir en annonçant le jour du lancement forfait illimité de Free Mobile qu’à partir du 24 mars 2017, les clients FAMiLY ! bénéficieront de l’Internet mobile en illimité 4G et 3G et pourront partager jusqu’à 100 Go d’Internet 4G et 3G avec les lignes de leurs proches.

Ainsi, les abonnés Power FAMiLY ! avaient accès à l’illimité et à une enveloppe à partager pour 17.99€ par mois pendant un an, puis 27.99€ avec engagement de 12 mois. D’autres services étaient également inclus, avec SFR PRESSE, SFR NEWS, SFRP SPORT et SFR PLAY VOD illimitée.