Les offres fibre de Free désormais accessibles à 25,5 millions de foyers dans 14 200 communes

Compétitif et solide, Free réussit à mettre en oeuvre sans accroc son plan Odyssée 2024. Ses offres fibre peuvent désormais équiper 25,5 millions de foyers sur le territoire.

Deuxième recruteur sur le segment de la fibre en 2021 derrière Orange, Free a engrangé 970 000 nouveaux abonnés FTTH, de quoi faire grimper son taux d’adoption à 54,5%. Une performance rendue possible par l’attractivité de ses Freebox, des prix compétitifs, mais aussi le déploiement continu de la fibre, dans les villes et zones rurales. Lors de la présentation de ses résultats annuels le mardi 22 mars, l’opérateur a ainsi fait le point sur sa présence dans les territoires: “le nombre de prises raccordables a augmenté de 5,6 millions sur 12 mois, à 25,5 millions de prises à fin décembre 2021”. Autrement dit, plus des deux tiers des foyers français ont aujourd’hui la possibilité de s’abonner à une offre fibre Freebox Pop, Delta, Révolution ou mini 4K.

Les offres commerciales du FAI en FTTH sont désormais disponibles sur près de 14 200 communes contre 8 200 communes à fin 2020. Au quatrième trimestre 2021, le parc d’abonnés fibre de l’opérateur a progressé de 35 % sur 12 mois, pour atteindre 3,8 millions abonnés. Aujourd’hui, c sont pas moins de 21,4% des Français connectés à la fibre dans l’Hexagone, qui ont souscrit un abonnement chez Free. “Cette progression constante du taux d’adoption de la fibre s’explique par une appétence croissante des foyers français pour la technologie FTTH et l’ouverture régulière de la commercialisation des offres de Free sur de

nouvelles zones en dehors des Zones Très Denses”, explique le FAI qui ne cesse consolider son positionnement de 1er opérateur alternatif sur le marché.

Au total, 29,7 millions de locaux (70%) ont été rendus éligibles au 31 décembre en France métropolitaine selon l’Arcep. Les offres Free sont donc aujourd’hui accessible à plus de 86% d’entre eux. Manque encore à l’appel de nombreux réseaux avec lesquels l’opérateur n’a pas signé. Son objectif est de lancer ses offres FTTH sur 25 nouveaux RIP en 2022.