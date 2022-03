Free déploie une nouvelle mise à jour de Freebox Files pour tous les abonnés sous Android

Après de multiples mises à jour en bêta-test, une nouvelle version de Freebox Files est disponible sur le Play Store. Avec des améliorations et deux nouveautés au programme.



Free vient de lancer une nouvelle version de son application Freebox Files, dédiée à la gestion des fichiers stockés sur le disque dur de votre Freebox. Au programme de cette version 1.2.1, quelques améliorations et une nouveauté intégrée dans une récente version en bêta-test. En effet, les développeurs indiquent que les actions sont désormais disponibles sur le lecteur d’image, de vidéo ou de texte une fois un fichier ouvert. Cela permet notamment de supprimer facilement ou partager une photo par exemple. Les développeurs annoncent également que si un sous-titre porte le même nom qu’une vidéo, il est désormais automatiquement intégré au lancement de celle-ci.

Cette nouvelle mise à jour apporte également quelques améliorations : le sous-titres sont désormais plus lisibles et il est maintenant plus simple d’ignorer des fichiers d’unt orrent pour qu’ils ne soient pas téléchargés.

Freebox Files est utile à tout ceux utilisant un disque dur sur leur Freebox, qu’il soit intégré comme dans le Server de la Freebox Delta ou Révolution ou externe et branché en USB. Vous pourrez ainsi accéder à tous les fichiers présents sur l’espace de stockage de votre Freebox directement depuis votre smartphone. Découvre notre test.