Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : quels opérateurs comptent le plus d’abonnés sur les box et le mobile ?

Les quatre opérateurs nationaux ont tous désormais publié leurs résultats annuels. De quoi dresser un classement en matière de nombre d’abonnés par segment au 31 décembre 2021.

La course aux abonnés se poursuit en France sur le marché des box et du mobile. Si Orange et Free enchaînent les performances en matière de recrutement sur la fibre, Bouygues Telecom se démarque sur les forfaits mobiles grand public. L’opérateur a même chipé en 2021 la troisième place à Free Mobile grâce au rachat d’EI Telecom et l’intégration de ses 2, 1 millions d’abonnés. Le trublion retrouve la dernière place du classement en nombre de clients, celle qu’il occupait il y a dix ans au début de sa révolution sur le segment jusqu’en 2015.

De son côté, SFR manque de transparence sur le décompte de ses clients fibre et mobiles. Distancé, l’opérateur au carré rouge gonfle ses chiffres et perd des parts de marché, impossible alors de connaître ses bases totales . Sur le mobile, ses récents rachats de MVNO ( Prixtel, Réglo Mobile, Coriolis Telecom ) lui permettent quoiqu’il en soit de progresser, et ainsi de conforter sa seconde place sur le podium derrière Orange et ses 20 millions d’abonnés. Au final, l’opérateur historique met tout le monde d’accord toutes catégories confondues.

Classement des opérateurs mobiles

1- Orange : 20,04 millions

2- SFR : 19, 5 millions revendiqués

(cartes prépayées incluses)

3- Bouygues Telecom : 14,8 millions

4- Free Mobile : 13,6 millions

Abonnés Fibre

1- Orange : 6 millions

2-Free : 3,8 millions

3- Bouygues : 2,1 millions

SFR est hors classement avec 3,9 millions d’abonnés THD (Fibre, coaxial, 4G box)

Abonnés Fixe (ADSL, fibre et THD)

Orange : 12,5 millions

Free : 6,925 millions

SFR : 6,7 millions

Bouygues Telecom : 4,4 millions