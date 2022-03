Starlink fait flamber son prix pour accéder à son offre d’internet par satellite

Face à l’inflation, la firme d’Elon Musk a fait augmenter les coûts d’installation de ses équipements en France.

Opter pour Starlink devient de plus en plus cher. Starlink a en effet revu le tarif de son matériel et de sa livraison pour pouvoir se connecter à sa constellation de satellite dans l’Hexagone et l’augmentation est plutôt notable.

Autre fois proposé à 499€, le kit d’installation de la firme lancée par Elon Musk est désormais vendu pour 634€, soit une hausse d’environ 25%, tandis que la livraison est passée de 59€ à 71€. Le coût de l’abonnement pour l’instant reste inchangé, mais la stratégie de Space X aux Etats-Unis peut rendre circonspect. En effet, le fournisseur d’accès à internet par satellite a revu là aussi les coûts de son matériel (100$ de plus) et le tarif mensuel, passant de 99$ à 110$ pour une simple offre classique.

Interrogé par The Verge, un représentant de la firme a pour sa part expliqué que cette hausse était due à “des ajustements suivant l’inflation“. La marque s’est lancée en mai dernier sur le territoire français avec des tarifs déjà considérés comme élevés. Elle avait d’ailleurs du faire face à une levée de bouclier concernant l’installation de ses stations terrestres pour au final se contenter d’une seule installation dans l’Hexagone.

Source : Clubic