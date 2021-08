Tuto Freebox Files : découvrez comment gérer et partager vos fichiers en toute simplicité avec la nouvelle application gratuite de Free

Depuis juillet dernier, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop profitent d’une nouvelle application en accès anticipé leur permettant de gérer et partager facilement leurs fichiers. À travers ce tutoriel, Univers Freebox vous propose de découvrir son interface et ses différentes fonctionnalités.

À l’heure où le smartphone est dans la plupart des poches et donc souvent à portée de main, Free a décidé de lancer l’application Freebox Files. Les utilisateurs Android y ont accès via le Play Store, tandis que ceux sous iOS doivent pour l’instant passer par TestFlight.

Disponible gratuitement, l’outil permet d’accéder aux fichiers dans le disque dur de sa Freebox ou dans un dispositif de stockage externe qui y est connecté, qu’il s’agisse des enregistrements TV ou de vos photos/vidéos de vacances. Il permet aussi de lancer des téléchargements depuis son mobile ou de partager des fichiers avec ses proches. Et ce, très simplement. Univers Freebox vous propose un petit tour du propriétaire, pour découvrir l’interface et les fonctionnalités.

Téléchargez et installez l’application Freebox Files sur votre smartphone ou tablette

Il faut bien évidemment commencer pour télécharger l’application, via le Play Store ou TestFlight, comme indiqué plus haut.

Au premier lancement, l’application vous invitera à indiquer la Freebox utilisée (vous pouvez la changer plus tard depuis le menu “Plus/Ma Freebox/Changer”). Il faudra ensuite valider l’accès depuis l’écran de votre serveur, mais aussi saisir le mot de passe admin (celui servant notamment à accéder à l’interface de gestion Freebox OS).

Dernière étape : la détection du disque dur dans votre Freebox, ou d’un support de stockage externe (clé USB ou disque dur USB), comme dans le cas de notre Freebox mini 4K.

Gérez vos dossiers et fichiers

Navigation et fonction

Vous voilà à présent dans l’application. Une première partie nommée “Fichiers” permet de naviguer dans l’arborescence du disque dur ou de la clé.

En cliquant sur les trois petits points à droite du dossier ou du fichier, vous avez accès à différentes fonctions.

Dans le cas d’un dossier, vous pouvez partager (nous y reviendrons plus loin), supprimer, créer une copie, déplacer et renommer. Avec un fichier, des options d’enregistrement et d’ouverture s’ajoutent.

Lecture des fichiers

Ces fichiers, vous pouvez les ouvrir, comme ci-dessous avec une vidéo et une image. Nous avons également pu ouvrir des fichiers texte aux formats RTF et DOC après avoir installé l’application Microsoft Word sur notre smartphone. Mais ce n’est pas tout puisque Freebox Files gère aussi les archives, vous proposant alors de les décompresser.

Ajout de nouveaux dossiers et fichiers

Le gros bouton “Ajouter” orange au premier plan permet la création d’un dossier ou l’import d’un fichier stocké sur le smartphone.

La sélection multiple

Mais, au fait, à quoi sert le rond en pointillé en haut à droite ? Eh bien, il sert à la section multiple, également disponible après une pression prolongée sur le dossier ou le fichier. Quant aux deux ronds superposés apparus entre temps, ils donnent la possibilité de tout sélectionner.

Téléchargez

Une section “Téléchargements” permet de lancer un téléchargement, en utilisant un fichier torrent ou un lien.

Partagez avec vos proches

Comme évoqué plus haut, il est possible de partager des fichiers depuis les options.

Vous pourrez alors définir une durée de validité (1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou permanent) et il ne restera plus qu’à partager le lien.

Deux possibilités de partage : se laisser guider pour le partage via une application installée sur le smartphone ou bien ajouter le lien dans le presse-papier afin de le copier soi-même.

Dans la troisième section “Partages”, vous retrouverez justement les partages en cours, avec le nom du fichier et la durée de validité restante. Le menu à trois petits points permet de copier à nouveau le lien de partage, mais aussi de stopper le partage en avance (en cas d’erreur de partage ou de fichier déjà récupéré, par exemple).

Passez du côté obscur si ça vous chante

L’application Freebox Files prend en charge le mode sombre à la mode sur les smartphones. Elle y passait ainsi de manière automatique sur notre iPhone comme notre smartphone Android, dès lors que le mode sombre était activé sur notre appareil. Une option toujours bienvenue.

VERDICT :

Gratuite, claire, facile à prendre en main et assez complète en termes de fonctionnalités, Freebox Files mérite une place sur votre smartphone au même titre que Freebox Connect et Freebox, d’autres applications développées par Free. Pas indispensable, elle fait en revanche partie des outils à garder sous la main pour tout abonné Freebox souhaitant profiter de toutes les possibilités offertes par sa box.