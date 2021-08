Free annonce l’ouverture prochaine d’un Free Center dans une nouvelle ville

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes à Périgueux dans le département de la Dordogne.

Bientôt une de plus. Le réseau de boutiques de Free continue de s’étendre aux quatre coins de la France. Après l’ouverture la semaine de sa 136e boutique à Limoges, Free annonce ce 6 août l’inauguration prochaine d’un nouveau Free Center Périgueux dans la région Nouvelle-Aquitaine, l’occasion pour lui de lancer les recrutements. Une bonne nouvelles pour les abonnés et prospects de cette ville de 30 000 habitants. La boutique la plus proche est actuellement située à Angoulême, à 81 km. celui-ci profitera comme les autres de l’offre Free flex et de la possibilité d’acheter directement son smartphone et de repartir avec.

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen et au Mans. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.