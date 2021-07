Free poursuit le développement de son réseau de boutiques avec une prochaine ouverture dans la “ville pointue”

Free jette son dévolu sur une nouvelle ville pour y implanter prochainement un nouveau Free Center.

En marge de l’inauguration ce vendredi 23 juillet de sa 135e boutique à Châteauroux, Free annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center à Nevers, commune de 33 000 habitants située dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté. L’occasion de lancer ses recrutements.

Cette nouvelle boutique profitera dans la “ville pointue” (en référence à ces nombreux clochers jadis) de la toute nouvelle évolution au sein du réseau de distribution de l’opérateur : la possibilité d’acheter directement son smartphone en boutique en achat comptant ou via la nouvelle offre Free Flex et de repartir tout de suite avec.

Récemment, Free a ouvert de nouveaux Free Centers à Castres , Mâcon et Thionville, et à Paris dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues dans les prochaines semaines à Limoges, Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo ou encore à Arcueil au sud de Paris, et à La Roche-sur-Yon, Rouen.

L’ambition pour l’opérateur est de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et 200 d’ici 2023. Pour rappel, Free propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.