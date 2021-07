Free renforcera bientôt sa présence là où tout a commencé

Plus de 10 ans après le lancement de son premier Free Center dans l’Hexagone, Free va remettre le couvert dans la ville de ses débuts, à Rouen.

Après l’inauguration de sa 134e boutique la semaine dernière dans le XIV arrondissement de Paris, Free annonce à présent l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique au sein du centre commercial Barentin situé au nord de Rouen, préfecture du département de la Seine-Maritime. L’opérateur renforce ainsi sa présence dans cette ville de 110 000 habitants. Pour l’anecdote, Free y a ouvert son premier Free Center en mai 2011 au 31 rue Jeanne-d’Arc en plein centre-ville. Ce dernier a fait office de test dans le but d’observer comment les abonnés et prospects s’appropriaient ce lieu de découverte et de pédagogie lancé en complément du site internet et de la hotline. C’était aussi le meilleur moyen de mettre en avant la Freebox Révolution.

Récemment, l’opérateur a ouvert des boutiques à Castres , Mâcon et Thionville. D’autres inaugurations sont prévues dans les prochaines semaines à Limoges, Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper et Saint-Malo ou encore à Arcueil au sud de Paris et à La Roche-sur-Yon. Mais pas seulement puisque Free prévoit d’ajouter une autre ville à sa liste en dégainant aujourd’hui une nouvelle énigme sur Twitter.

Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023.