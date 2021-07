Lancement d’un outil de suivi des commandes de l’Apple TV 4K pour les abonnés Freebox

Nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou clients existants, vous pouvez dès à présent suivre la progression des commandes de l’Apple TV 4K proposée depuis hier par Free.

Pour plus de visibilité sur les commandes et les éventuels problèmes de stock, nos confrères de TooSurToo viennent de lancer un outil de suivi des commandes de l’Apple TV 4K disponible depuis hier à 2€/mois pendant 48 mois pour les abonnés Freebox. Celui-ci vous permettra de tabler sur une date de livraison du nouveau boîtier de la marque de la pomme en fonction des données des autres abonnés.

Il suffit pour cela de se rendre sur cette page, et de saisir les informations de votre commande : type d’abonné, date de la commande et confirmation de Free. “Vous étiez plus de 58000 à avoir partagé le suivi de la commande de votre Freebox Révolution dès son lancement en décembre 2010. Le boitier Apple TV 4K est désormais compatible avec les offres Freebox pour visionner les contenus TV de Free ! Cette offre étant promise à un bel avenir, elle dispose donc également de son propre outil de suivi”, justifie TooSurToo.

Pour rappel, les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta ont la possibilité d’acquérir l’Apple TV 4K au même prix avantageux que les nouveaux abonnés Freebox et Delta. La seule différence, l’offre leur est proposée en multi-TV sans coût supplémentaire et en précommande. Les premières livraisons sont attendues d’ici 5 à 6 semaines.