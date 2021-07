Free annonce l’ouverture prochaine d’un Free Center dans une nouvelle ville

Une nouvelle boutique de Free ouvrira prochainement ses portes à La Roche-sur-Yon.

Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de plus de plus de 53 000 habitants, Free annonce ce 9 juillet l’inauguration prochaine d’un nouveau Free Center à La Roche-sur-Yon en Vendée. Cette nouvelle boutique profitera de la toute nouvelle évolution au sein du réseau de distribution de l’opérateur : la possibilité d’acheter directement son smartphone en boutique en achat comptant ou via la nouvelle offre Free Flex et de repartir tout de suite avec. Jusqu’à présent, le Free Center le plus proche est situé aux Sables d’Olonne, inauguré en mai dernier, à 37 kilomètres.

Récemment, l’opérateur de Xavier Niel a ouvert trois nouvelles boutiques dans l’Hexagone, à Mâcon, Thionville, et Castres, de quoi disposer aujourd’hui d’un réseau de 133 Free Centers.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023.