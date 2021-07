Canal VOD sur Freebox lance une série de films à l’achat à prix cassés, mais pour une durée limitée

Canal VOD propose de se créer une vidéothèque avec des films à l’achat à prix cassé.

C’est parti ! Jusqu’au 17 juillet, la Croisette accueillera sa pléiade de stars habituelle pour la 74e édition du Festival de Cannes, présidée par le réalisateur Spike Lee. Pour l’occasion, CANAL VOD déroule le tapis rouge et vous propose un florilège de films qui ont marqué le plus prestigieux des festivals de cinéma. Des films aussi cultes que Taxi Driver ou encore le récent Parasite, à 4.99 € seulement à l’achat, que vous pourrez donc voir et revoir autant de fois que vous le souhaitez…

Mais au delà des films ayant reçu une récompense à Cannes, c’est une trentaine de films qui est proposé à l’achat à 4,99€ à l’achat sur Canal VOD, comme par exemple La Daronne ou Tenet qui sont actuellement diffusés sur Canal+.

Pour bénéficier de cette offre il suffit de se rendre sur Canal VOD, disponible dans la Vidéo Club de votre Freebox. Cette offre est valable jusqu’au 20 juillet.