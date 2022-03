myCanal : le Multi-Live désormais disponible pour toutes les chaînes mais…

La plateforme de Canal+ continue d’évoluer. Regarder plusieurs chaînes en même temps peu importe la thématique, est désormais une réalité.

“Le Multi-Live est désormais disponible pour toutes les chaînes sur myCanal”, a annoncé jeudi 24 mars la filiale de Vivendi. Lancée en 2018, cette fonction permettait jusqu’à présent de regarder jusqu’à 4 chaînes en simultané sur un écran, mais uniquement dans les thématiques Sport et Actualités. Une astuce consistait toutefois à ajouter des flux dans la rubrique “Favoris” et de les intégrer dans le Multi-Live.

Cette nouvelle évolution n’est en revanche pas disponible pour tous les utilisateurs de myCanal. Sur Android TV par exemple, “cela dépend des performances des équipements. Si la fonction ne vous est pas proposée, c’est que myCanal détecte que votre appareil n’est pas assez performant pour diffuser 2 flux vidéo en même temps”, précisent les équipes de Canal+. Des problèmes de qualité d’image sont également rencontrés par les abonnés disposant d’une Mi Box S. “Nos développeurs réalisent actuellement de nombreux tests sur cet équipement et tentent d’améliorer votre expérience de lecture. Malheureusement ses performances ne sont pas optimales pour de la lecture live”, indique par ailleurs l’assistance Canal.

Suite à des contraintes techniques, le Multi-Live ne peut pas être déployée sur l’application des téléviseurs LG, apprend-on. A contrario, cette fonction tourne de manière très fluide sur de nombreux smartphones Android mais aussi sur les iPhone, ainsi que sur l’Apple TV 4K.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.