Free lance une nouvelle mise à jour de son application gratuite Freebox Files sur iOS

Après une mise à jour sur les smartphones Android, les détenteurs d’iPhone peuvent désormais bénéficier d’une nouvelle version de l’application Freebox Files.

La version 1.3.0 sort du programme de bêta et est désormais proposée sur l’App Store. Depuis l’été dernier, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop profitent d’une nouvelle application baptisée Freebox Files, testée par la rédaction d’Univers Freebox. Au programme de cette nouvelle version, quelques améliorations pour l’expérience utilisateur.

Du côté du lecteur de médias, les actions sont désormais disponibles une fois un fichier ouvert, de quoi faciliter la suppression ou le partage d’une photo par exemple. Les développeurs indiquent également qu’il est plus facile d’ignorer des fichiers d’un torrent pour qu’ils ne soient pas téléchargés. Enfin, un bug concernant l’ajout d’un téléchargement magnet a été corrigé.

Pour rappel, Freebox Files est utile à tout ceux utilisant un disque dur sur leur Freebox, qu’il soit intégré comme dans le Server de la Freebox Delta ou Révolution ou externe et branché en USB. Vous pourrez ainsi accéder à tous les fichiers présents sur l’espace de stockage de votre Freebox directement depuis votre smartphone.