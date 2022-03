Free déploie une nouvelle version de son application TV Oqee sur Android avec plusieurs améliorations

Une mise à jour de l’application TV de Free est disponible sur Android mobile et tablette. Trois améliorations et des corrections sont au programme.

Avis aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, l’application Oqee vient de recevoir une nouvelle version sur les smartphones et tablettes à partir d’Android 7.1. Estampillée, 1.0.42, cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations identiques à celles intégrées en février sur les iPhone et iPad. La taille des vignettes a été réduite pour une meilleure visibilité. Par ailleurs, la ligne « Reprendre avec le profil de … » dans l’onglet « Pour vous » a fait son apparition. Et désormais en fin de lecture et après une longue période sans lecture de contenu, l’application vous proposera la suppression des enregistrements. Très utile pour les abonnés Freebox Révolution qui ne disposent que de 10h d’enregistrement dans le Cloud contre 100h pour les autres.

Des corrections ont également été apportées à la fonction Chromecast et sur la possibilité de choisir un autre sous-titre que FR malentendant. La vignette vide après un abonnement est aussi de l’histoire ancienne.