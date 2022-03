Le saviez-vous : abonnés Freebox et Free Mobile, comment éviter d’être noyés par vos factures

Personne n’aime les factures, encore moins lorsqu’elles s’accumulent chez vous. Free permet de vous assurer de ne pas être submergés avec plusieurs options, on vous dit tout.

Comment éviter les lettres intempestives si vous êtes sûr qu’il n’y aura aucune surprise ? Free propose à ses abonnés de choisir comment ils recevoir (ou non) leurs factures Freebox et Free Mobile. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ces différents outils, comment les récupérer etc.

Des outils pour les abonnés Freebox et Free Mobile

Free laisse ses abonnés Freebox libre concernant cet aspect. L’opérateur propose même trois choix : la facture papier et par e-mail, la facture e-mail uniquement et aucune facture. Cela se passe dans l’Espace abonné accessible à l’adresse https://subscribe.free.fr/login/, en allant dans la rubrique “Mon abonnement”.

De là, faire défiler, aller dans la sous-rubrique “Facturation” et l’option “Gérer la réception de mes factures”.

Il ne reste alors plus qu’à choisir le mode de réception qui vous convient le plus et à valider. Dans le cas d’une facture papier, vous serez invités à renseigner une adresse de facturation.

Pour les abonnés Free Mobile, le choix est un peu plus limité : vous pouvez en effet choisir de recevoir vos factures par courrier ou par e-mail. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre espace abonné, de cliquer sur “mes options” puis sur “Facture électronique”.

L’option peut être déjà activée d’office, mais vous pouvez toujours la vérifier et la désactiver si vous préférez le format papier. Vous pouvez d’ailleurs configurer votre option, puisque par défaut, les 4 derniers chiffres des numéros présents sur vos factures sont masqués. Il suffit de cocher la case correspondante pour que ce ne soit plus le cas.

Pour rappel, vous pouvez retrouver vos factures Free Mobile directement depuis votre espace abonné.

Pour des démarches administratives, les abonnés Freebox peuvent tout récupérer d’un coup

Que ce soit pour un remboursement de frais par l’employeur ou encore pour prouver une domiciliation à une administration, on peut avoir besoin de récupérer toutes les factures de son opérateur télécom pour une longue période. Free permet justement d’en faire simplement la demande.

Après s’être connecté à l’Espace Abonné, il faut se rendre dans la section “Mon abonnement”.

Faire ensuite défiler jusqu’à la sous-section “Facturation”, avant de chercher l’option “Recevoir un duplicata de facture” et de cliquer dessus.

L’abonné Freebox peut alors réclamer un duplicata pour sa dernière facture, mais également faire un tir groupé en demandant des duplicatas pour les 12 dernières factures ou pour une année en particulier.

Combien ça coûte, au fait ?

Il s’agit là d’un service payant qui revient à 7,90 euros pour l’obtention de plusieurs duplicatas. Nous avions d’ailleurs ce même tarif, que ce soit pour une année d’abonnement comportant 4, 7 ou 12 factures.

Pour un seul duplicata, cela coûte 4,90 euros.

Le ou les duplicatas seront envoyés par courrier postal à l’adresse de facturation renseignée dans l’espace abonné. Au besoin, celle-ci pourra d’ailleurs être modifiée.

Attention aux factures, les mauvais payeurs risquent gros

Savoir où trouver ses factures, c’est bien, mais il faut bien sûr s’assurer de les payer. Les conséquences d’un mauvais paiement peuvent très vite dégénérer si la situation dégénère. Pour les abonnés Free Mobile, la situation peut passer d’une ligne désactivée à une résiliation permanente, sans oublier des pénalités.

Certains ne le savent peut-être pas mais le FAI peut suspendre l’abonnement de ses abonnés Freebox après le rejet d’un premier prélèvement :” votre service téléphonie et votre accès à Internet seront suspendus”, indique l’opérateur. Mais aussi si la somme due en fin de mois est supérieure à 60 euros ou si deux impayés sont cumulés. Dans tous ces cas de figure, le service Télévision est suspendu. Vous pouvez retrouver dans cet article les risques encourus pour les abonnés Freebox.