Free offre avec Canal+ un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Vous pouvez découvrir gratuitement le premier épisode de la série YellowJackets sur vos Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One.

Nouvelle semaine, nouvelle pépite à découvrir sur l’Aktu Free. L’opérateur de Xavier Niel permet en effet à ses abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One de découvrir le premier épisode de la nouvelle série Canal+ Yellowjackets.

Une ambiance assez oppressante pour une série haletante dans laquelle à la suite d’un accident d’avion, les membres d’une équipe de soccer féminine se retrouvent être les seules survivantes du crash. Les lycéennes vont devoir lutter pour leur survie face à des clans cannibales.



L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV ou Android TV avec Oqee.