Le saviez-vous : Free peut suspendre très rapidement la ligne de certains abonnés Freebox, voici quoi faire

Vous n’avez plus accès au téléphone, à internet et à la TV ? Et il ne s’agit pas d’une coupure de courant ou d’une panne sur les réseaux ? Free a probablement suspendu votre abonnement pour une ou deux factures impayées.

Les défauts de paiement sont courants chez les opérateurs. Et Free ne rigole pas avec ça. Certains ne le savent peut-être pas mais le FAI peut suspendre l’abonnement de ses abonnés Freebox après le rejet d’un premier prélèvement :” votre service téléphonie et votre accès à Internet seront suspendus”, indique l’opérateur. Mais aussi si la somme due en fin de mois est supérieure à 60 euros ou si deux impayés sont cumulés. Dans tous ces cas de figure, le service Télévision est suspendu.

Le compte de l’abonné est alors statué en impayé, “votre téléphone Freebox est alors indisponible et toute navigation sur Internet vous conduira systématiquement vers une page Free spécifique”, explique son assistance. A noter que dans certains comme une seule facture impayée, inférieure à 60 euros, vous pouvez réactiver l’accès à Internet de façon temporaire sans régler votre facture immédiatement, via le lien “Accès provisoire”. “Un rappel sur la facture impayée sera alors affiché sur l’Espace Abonné, de quoi accéder rapidement au paiement de celle-ci afin de lever la suspension et de retrouver le plein accès aux services.

Comment régulariser sa situation

Différentes solutions existent pour régulariser une facture Freebox impayée. On commence par la plus simple :

Lancez votre navigateur Internet et rendez-vous sur n’importe quelle page. Une page Free indiquant que votre connexion a été restreinte s’affiche et vous demande vos identifiants Freebox. Après les avoir saisis, un résumé de votre facture impayée apparaît. Cliquez sur le(s) lien(s) correspondant à la ou les facture(s) à régler. Vous accédez alors à une page de paiement sécurisé. Une fois le règlement effectué, un message de confirmation apparaît. Vous pouvez redémarrer votre Freebox afin de retrouver l’accès à tous les services.

Free permet aussi de régulariser sa situation sur l’Espace Abonné dans la rubrique Mon abonnement, cliquez sur Consulter mes factures puis sur Régler maintenant. Procédez ensuite au règlement par carte bleue directement en ligne (protocole sécurisé).

C’est aussi possible par téléphone. Il suffit de contacter l’opérateur au 3244 (appel inclus depuis une ligne Freebox) et s’identifier l’aide de vos identifiants hotline. Le serveur vocal interactif propose le règlement par carte bleue afin de régler la ou les facture(s). La réactivation peut prendre jusqu’à 24 heures.

Pour ceux qui préfèrent régler leurs impayés par chèque, il faudra alors envoyer le tout à l’ordre de Free à l’adresse suivante : Free SAS – Service Recouvrement 75371 PARIS CEDEX 08. “N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone identifiant au dos du chèque pour éviter tout problème de traitement de votre règlement. La réactivation peut prendre plusieurs jours”, précise l’opérateur. A chaque problème, une solution. Le mieux reste de payer tous les mois.